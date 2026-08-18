फॉरेंसिक और तकनीकी ज्ञान जोड़कर क्षमता विकसित करें छात्र, UPSIFS के चौथे स्थापना दिवस पर बोले डॉ. जीके गोस्वामी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (यूपीएसआईएफएस) के संस्थापक निदेशक डॉ. जी के गोस्वामी ने कहा है कि फॉरेंसिक समझ और तकनीकी ज्ञान जोड़कर समग्र क्षमता का विकास किया जा सकता है। इसलिए विद्यार्थी फॉरेंसिक साइंस के महत्व को समझें।

यूपीएसआईएफएस के चौथे स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में संस्थापक निदेशक ने जीके गोस्वामी ने ये बातें कही। गोस्वामी ने कहा कि संस्थान ने तीन वर्ष का शैक्षणिक सफर पूरा कर चौथे वर्ष में प्रवेश किया है। विद्यार्थियों को कानूनी ज्ञान, फॉरेंसिक समझ और तकनीकी ज्ञान को एक साथ जोड़कर समग्र क्षमता विकसित करनी होगी। आज की समझ ही भविष्य की नेतृत्व क्षमता बनेगी। तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच संस्थान का उद्देश्य है कि जब तक दुनिया जागे, तब तक यहां के विद्यार्थी उससे काफी आगे हों।

डीआइजी तकनीकी सेवाएं आशीष तिवारी ने विद्यार्थियों को अग्रणी संस्थान का हिस्सा बनने को सौभाग्य बताया। कहा कि संकल्प और निरंतर प्रयास से विद्यार्थी आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को नौकरी पाने के साथ जाब क्रिएटर बनने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई चुनौतियों के साथ रोजगार और नवाचार के अवसर पैदा कर रही है।