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योगी सरकार की नई पहल, 'श्री अन्न कला बोर्ड' से संवरेगा भुर्जी; भोजवाल और भड़भूजा समाज का हुनर

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:58 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भुर्जी, भोजवाल और भड़भूजा समाज के पारंपरिक कारीगरों के लिए 'श्री अन्न कला बोर्ड' के गठन पर विचार किया है। इसका उद्देश्य उन्हें आधुनिक तकनीक, कौशल प्रशिक्षण और बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

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HighLights

  1. 'श्री अन्न कला बोर्ड' के गठन पर विचार-विमर्श।

  2. भुर्जी, भोजवाल, भड़भूजा समाज को मिलेगा संरक्षण।

  3. आधुनिक तकनीक, कौशल प्रशिक्षण, बाजार सुविधा।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को गति देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग की मासिक बैठक में पारंपरिक रूप से अनाज भूनने का काम करने वाले भुर्जी, भोजवाल और भड़भूजा समाज के कारीगरों को संरक्षण देने के लिए 'श्री अन्न कला बोर्ड' के गठन के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक, कौशल प्रशिक्षण, सब्सिडी युक्त ऋण और उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने की समीक्षा

लखनऊ स्थित आयोग के कार्यालय में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने की। बैठक में पिछड़ा वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। आयोग ने जोर दिया कि राज्य सरकार की योजनाओं का पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक इसका सीधा लाभ पहुंचाया जाए।

पारंपरिक हुनर को मिलेगा संस्थागत संरक्षण और नया बाजार

बैठक में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अनाज भूनने वाले समाज के पारंपरिक व्यवसाय को खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) से जोड़ने और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। प्रस्तावित 'श्री अन्न कला बोर्ड' को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ODOP) और 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' योजना की तर्ज पर विकसित करने की परिकल्पना की जा रही है। इससे सदियों पुराने इस हुनर को न केवल सम्मान मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

विश्वकर्मा समाज के लिए अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन

बैठक के दौरान विश्वकर्मा समाज की भागीदारी और विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। राज्य में 'विश्वकर्मा कल्याण आयोग' या 'विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड' के गठन की संभावनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का विवरण जुटाने का फैसला लिया गया। आयोग के सचिव को इन राज्यों से प्रासंगिक जानकारी एकत्र कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

त्वरित निस्तारण और योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन

अध्यक्ष राजेश वर्मा ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि आयोग में अन्य पिछड़े वर्गों से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और त्वरित निस्तारण कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल, सोहन लाल श्रीमाली और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।