देश की 27 सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक पहलों में यूपी के तीन मॉडल शामिल: केंद्र ने की बहराइच, मिर्जापुर व गोरखपुर की पहलों की सराहना

डिजिटल टीम, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास, हरित ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मान्यता मिली है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा देशभर से चयनित 27 सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक पहलों में 'उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' के तीन सफल मॉडलों को शामिल किया गया है।