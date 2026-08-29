डिजाइनर मोमबत्ती से गाजर के मुरब्बे तक, यूपी की निर्मला ने बदली किस्मत; 2.5 लाख पहुंची कमाई

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार का राज्यव्यापी आजीविका मिशन आदिवासी और पिछड़े अंचलों की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रहा है। सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज ब्लॉक स्थित बिचपई गांव की निर्मला इस बदलाव की एक जीवंत मिसाल हैं।

कभी घर का खर्च चलाने के लिए मजदूरी करने को मजबूर निर्मला आज एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने न केवल अपने हुनर को निखारा, बल्कि राज्य सरकार से मिली प्रारंभिक आर्थिक मदद के जरिए रंग-बिरंगी डिजाइनर मोमबत्तियों से लेकर गुलकंद तक का सफल कारोबार खड़ा कर लिया है। आज उनकी सालाना कमाई करीब ढाई लाख रुपये है और वे अपने गांव की दर्जनों महिलाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं।

स्वयं सहायता समूह से खुला नई जिंदगी का रास्ता बीए तक की पढ़ाई कर चुकीं निर्मला के छह सदस्यीय परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। घर की जरूरतों और बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए मजदूरी करने वाली निर्मला ने हालात बदलने के लिए स्वयं सहायता समूह का हाथ थामा। यहीं से उन्होंने मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण लिया और अपनी मेहनत को एक मुनाफे वाले कारोबार में बदलने का दृढ़ संकल्प लिया।

60 हजार की सीड मनी और कौशल विकास से कारोबार को रफ्तार निर्मला की लगन और मेहनत को देखते हुए उद्यमिता विकास परियोजना की टीम ने उन्हें 60 हजार रुपये की सीड मनी उपलब्ध कराई। इस राशि से सांचे खरीदकर उन्होंने डिजाइनर मोमबत्तियां बनानी शुरू कीं। इसके बाद खादी ग्रामोद्योग विभाग के सहयोग से पॉपकॉर्न मशीन मिली। अपनी क्षमता का विस्तार करते हुए निर्मला ने खाद्य सुरक्षा एवं प्रसंस्करण विभाग से दो महीने का प्रशिक्षण भी लिया। अब वे मौसम के अनुसार गुलाब का गुलकंद, शर्बत और गाजर का मुरब्बा भी तैयार करती हैं। भविष्य में वे इन स्वदेशी उत्पादों को ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर उतारने की तैयारी कर रही हैं।

टूटी घूंघट की बेड़ियां, गांव में जगा नया आत्मविश्वास निर्मला की आर्थिक सफलता ने आदिवासी बहुल बिचपई गांव की सामाजिक तस्वीर भी बदल दी है। कभी घूंघट और घर की चारदीवारी तक सीमित रहने वाली लगभग 15 अन्य महिलाएं अब उनके साथ मिलकर अपने रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। आमदनी बढ़ने से बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के दरवाजे खुले हैं और झिझक के साये में रहने वाली महिलाएं अब आत्मविश्वास के साथ कारोबार की बातें कर रही हैं।