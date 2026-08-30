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ग्रामीण पेयजल की होगी 'डीप टेस्टिंग', यूपी में तैयार हो रही अत्याधुनिक लैब; फॉरएवर केमिकल्स की भी होगी पहचान

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Updated: Sun, 30 Aug 2026 08:04 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल निगम (ग्रामीण) एक अत्याधुनिक लैब बना रहा ...और पढ़ें

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डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल निगम (ग्रामीण) एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय स्टेट लैबोरेटरी का निर्माण कर रहा है। यह नई लैब भविष्य की जल गुणवत्ता चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है, जिसमें पानी के भीतर मौजूद माइक्रोप्लास्टिक और पीएफएएस (PFAS) जैसे खतरनाक व उभरते प्रदूषकों (इमर्जिंग कंटेमिनेंट्स) की सटीक जांच की सुविधा विकसित की जाएगी।

केंद्रीय सचिव के निर्देश और नई लैब की रूपरेखा

हाल ही में भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने यूपी की मौजूदा स्टेट लैब का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं को और अधिक उन्नत बनाने तथा माइक्रोप्लास्टिक व पीएफएएस की जांच सुविधा स्टेट स्तर पर विकसित करने पर विशेष जोर दिया। इसी क्रम में नई लैब का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है।

क्या हैं माइक्रोप्लास्टिक और पीएफएएस?

तकनीकी रूप से माइक्रोप्लास्टिक (5 मिमी से छोटे प्लास्टिक कण) और पीएफएएस (फ्लोरीन युक्त कृत्रिम रसायन) दो अलग-अलग प्रकार के प्रदूषक हैं। पर्यावरण में लंबे समय तक नष्ट न होने के कारण पीएफएएस को 'फॉरएवर केमिकल' भी कहा जाता है। नई लैब में एफटीआरआर (FTIR) या रमन माइक्रोस्कोपी जैसी उन्नत स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों के जरिए प्रदूषण मुक्त सैंपलिंग सुनिश्चित करते हुए पानी में इनकी मौजूदगी की पुष्ट पहचान की जाएगी।

जल जीवन मिशन और महिलाओं की अहम भागीदारी

यूपी में जल गुणवत्ता जांच का एक मजबूत बहुस्तरीय नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें 1 राज्य स्तरीय, 3 क्षेत्रीय, 72 जिला और 62 जल शोधक संयंत्र प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इसके 50 मानक एनएबीएल (NABL) प्रमाणित हैं। विस्तृत लैब जांच के अलावा, जल जीवन मिशन के तहत ग्राम स्तर पर प्रशिक्षित महिलाएं भी फील्ड टेस्टिंग किट से पानी की नियमित प्रारंभिक जांच कर रही हैं।

भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो रहा प्रदेश

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक योगेश कुमार के अनुसार, नई स्टेट लैब का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह लैब न केवल जल निगम के काम आएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर अन्य सरकारी विभागों को भी उच्च स्तरीय जल परीक्षण में सहयोग करेगी। इस पहल से भविष्य में प्रदूषण के संभावित स्रोतों की पहचान करने, वैज्ञानिक निगरानी करने और मजबूत बेसलाइन डेटा तैयार करने में बड़ी मदद मिलेगी।