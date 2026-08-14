बलिदानियों की गाथा सुनाएगा 'स्वतंत्रता संग्राम सर्किट', म्यूरल पार्क-संग्रहालय और स्मारक से संवरेंगे UP के ऐतिहासिक स्थल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी वीरगाथाओं को पर्यटन से जोड़कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है। योगी सरकार विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को ‘स्वतंत्रता संग्राम सर्किट’ के रूप में विकसित करा रही है।

इन स्थलों पर केवल स्मारक बनाने के बजाय पर्यटकों को इतिहास से जोड़ने के लिए संग्रहालय, म्यूरल पार्क, सूचना केंद्र, सुंदरीकरण और अन्य पर्यटक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इन कार्यों के पूरे होने के बाद पर्यटन विभाग इस सर्किट के व्यापक प्रचार-प्रसार की तैयारी भी कर रहा है।

प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के लिए आने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब पर्यटन विभाग ग्रामीण पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन के साथ ऐतिहासिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने में जुटा है। इसी लिहाज से ‘स्वतंत्रता संग्राम सर्किट’ का खाका खींचा जा रहा है। इसके तहत मेरठ में 1857 की क्रांति से जुड़े प्रमुख स्थलों और शहीद स्मारक के पर्यटन विकास पर 4.53 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

वीरगाथा को चित्रों के माध्यम से किया जाएगा प्रदर्शित ग्राम भामौरी में सुंदरीकरण के साथ बलिदानियों के स्मारक परिसर में संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। इससे क्रांति से जुड़ी मेरठ की ऐतिहासिक विरासत को पर्यटकों के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा। वाराणसी के पिंडरा क्षेत्र स्थित करखियांव गांव में शहीद हुए 26 लोगों की स्मृति में म्यूरल पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें उनकी वीरगाथा को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

बलिया में मंगल पांडेय स्मारक और वीर कुंवर सिंह स्मारक को भी पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली का भी विकास हो रहा है। शाहजहांपुर के जसवंतपुर में बलिदानी करतम सिंह पार्क और हरदोई के सेमरिया शहीद स्थल का का विकास कराया गया है।