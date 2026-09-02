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लखनऊ में खुलेगा यूपी का पहला वन रेंजर प्रशिक्षण केंद्र, खत्म होगी दूसरे राज्यों पर निर्भरता

By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
Updated: Wed, 02 Sep 2026 04:31 PM (IST)

लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला वन रेंजर प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है, जिससे अब प्रदेश के रेंजरों को ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. लखनऊ में बनेगा प्रदेश का पहला वन रेंजर प्रशिक्षण केंद्र।

  2. 18 माह का होगा प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकों पर जोर।

  3. रेंजरों को अब दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार राजधानी लखनऊ में प्रदेश का पहला वन रेंजर प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने की तैयारी कर रही है। अभी वन रेंजरों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता है।

इस केंद्र के बनने के बाद प्रदेश सरकार को अपने कर्मियों को दूसरे राज्य नहीं भेजना पड़ेगा। अन्य राज्यों के भी कर्मियों को यहां प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। यह केंद्र उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंध अकादमी (उपाम) के अलीगंज परिसर में बन सकता है।

देश में वन रेंज अधिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की वन अकादमियों तथा वन प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से होता है। राज्य संचालित वन अकादमियों/वन प्रशिक्षण संस्थानों में फारेस्ट रेंज अफसरों का 18 माह का प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।

यह प्रशिक्षण अभी उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी, तमिलनाडु वन अकादमी कोयंबटूर, हिमाचल प्रदेश वन अकादमी सुंदरनगर, तेलंगाना राज्य वन अकादमी हैदराबाद, कर्नाटक वन अकादमी धारवाड़, गुजरात फारेस्ट रेंजर्स कालेज, राजपीपला, ओडिशा फारेस्ट रेंजर्स कालेज अंगुल तथा महाराष्ट्र के चंद्रपुर और कुंडल स्थित वन अकादमी में हो रहा है। प्रदेश में अभी फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर है जहां वन रक्षकों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है।

नए प्रशिक्षण केंद्र में वन रेंजरों को कक्षा प्रशिक्षण के साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण, फील्ड एक्सरसाइज, विभिन्न योग्यता माड्यूल और व्यापक अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा। प्रशिक्षण में वानिकी, जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन, मृदा व जल संरक्षण, वन प्रबंधन और मैदानी परिस्थितियों में काम करने की तकनीकों पर जोर दिया जाएगा।

लखनऊ में केंद्र विकसित होने पर पारंपरिक वानिकी प्रशिक्षण के साथ आधुनिक तकनीक पर भी फोकस किया जा सकता है। वनाग्नि नियंत्रण, मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन, ड्रोन से निगरानी, जीआइएस आधारित मैपिंग, आधुनिक पौधशाला तकनीक और वन क्षेत्रों की डिजिटल मानिटरिंग जैसे विषय प्रशिक्षण का हिस्सा बन सकते हैं।

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