योगी सरकार ने यूपी के पोषण मॉडल को बदला, डिजिटल निगरानी से पारदर्शी हुआ राशन वितरण

डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 'टेक होम राशन' (THR) व्यवस्था का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया है। प्रदेश में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक पोषण सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया अब केवल राशन बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे उच्च तकनीक से जोड़कर उत्पादन इकाई से लेकर लाभार्थी तक सप्लाई चेन को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है।

वर्तमान में राज्य के लगभग 1.56 करोड़ लाभार्थियों को इस डिजिटल निगरानी प्रणाली के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अनुपूरक पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है।