कौन हैं यूपी के वो 4 सूरमा, जिन्हें मिलेगा अर्जुन अवॉर्ड? तंगहाली के बावजूद नहीं मानी हार, रच दिया इतिहास

सचिन शर्मा, लखनऊ। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का एलान किया है। इस साल देश के 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के चार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का नाम शामिल हुआ है। जिन्होंने अर्जुन अवॉर्ड पाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है।

अरविंद सिंह रोइंग में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे ओलिंपियन अरविंद सिंह को इस साल अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस उपलब्धि से बुलंदशहर में रह रहे उनके परिवार में खुशी की लहर है। अरविंद के पिता का कहना है कि, 'बेटे ने सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है'। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ओलिंपिक में अरविंद देश के लिए सोना जरूर जीतकर लाएंगे।

बुलंदशहर के गांव खबरा निवासी ओलिंपियन अरविंद के पिता विजय सिंह किसान हैं। किसान परिवार में जन्मे अरविंद 2016 में आर्मी में भर्ती हुए।इसके बाद उनका रुझान खेलों की तरफ हुआ। सेना की तरफ से खेलते हुए उन्होंने रोइंग में बेहतर प्रदर्शन किया। जिसके बाद वह कई पदक जीतकर सफलता की लगातार सीढ़ी चढ़ते गए।

उन्होंने नेशनल स्तर पर कई पदक अपने नाम किए और वर्ष 2021 के टोक्यो में हुए ओलिंपिक में भी प्रतिभाग किया। हालांकि वहां वह पदक नहीं जीत सके थे, लेकिन 11वां स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा उन्होंने चीन में आयोजित हुए एशियन गेम्स में भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया था।

अरविंद सिंह के अंतरराष्ट्रीय पदकों पर एक नजर 2019 में कोरिया में हुई 19वीं एशियन रोइंग चैंपियनशिप में अरविंद ने रजत पदक जीता। 2021 में जापान हुए एशिया ओलिंपिक क्वालीफिकेशन में रजत पदक जीता। 2021 में हुई 20वीं एशियन रोइंग चैंपियनशिप थाईलैंड में स्वर्ण पदक हासिल किया। 2022 में हुई एशियन रोइंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 2023 एशियन गेम्स चाइना में रजत पदक जीता।

अखिल श्योराण बागपत के अंगदपुर जौहड़ी गांव के किसान रविंद्र सिंह के घर जन्मे निशानेबाज अखिल श्योराण अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित होंगे। इस उपलब्धि पर स्वजन और ग्रामीणों ने खुशी जताई है। वहीं, जिले के निशानेबाजों में खुशी की लहर है।

दो भाइयों में बड़े अखिल श्योराण ने स्कूल में पढ़ते समय से निशानेबाजी शुरू की। कुछ अलग करने की लगन व लगातार कठिन परिश्रम के बूते अखिल ने आज जहां विश्व के सर्वोच्च निशानेबाजों में अपना स्थान बनाया है, वहीं देश के लिए कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर गौरव बढ़ाया है।

अखिल श्योराण की उपलब्धियां 39 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 32 अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। 19वें एशियन गेम्स में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीता। 50 मीटर थ्री पोजीशन पुरुष स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक विजेता। वर्ल्ड कप में स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीता। पूर्व विश्व नंबर एक एवं एशिया नंबर एक खिलाड़ी रहे। वर्ष 2024 में लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हुए।

प्रियंका गोस्वामी भारत की स्टार रेस वॉकर और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता प्रियंका गोस्वामी को खेलों में लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रियंका गोस्वामी ने रेस वॉकिंग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है।



प्रियंका गोस्वामी की उपल्बधियां

बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल-2022 में उन्होंने 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। इसके बाद वर्ष 2023 में बैंकाक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 20 किलोमीटर रेस वॉक में रजत पदक हासिल किया। प्रियंका टोक्यो ओलंपिक-2020 और पेरिस ओलिंपिक -2024 में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। लगातार दो ओलिंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली उनकी उपलब्धियां भारतीय एथलेटिक्स में उनकी निरंतरता और क्षमता को दर्शाती हैं।

राजकुमार पाल मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम से हॉकी की बारीकियां सीखकर ओलिंपिक और हॉकी इंडिया टीम तक का सफर तय करने वाले गाजीपुर के ओलिंपियन राजकुमार पाल का अर्जुन अवॉर्ड तक का सफर संघर्ष भरा रहा है। यह उपलब्धि उनके परिवार के लिए संघर्ष, समर्पण और सफलता की मिसाल है। बचपन में ही पिता को खो देने के बाद मां मनराजी देवी ने बेहद तंगहाली में तीनों बेटों जोखन, राजू और राजकुमार का पालन-पोषण किया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने बेटों को हॉकी सीखने के लिए करमपुर स्टेडियम भेजा।

स्टेडियम के संस्थापक स्व. राजबहादुर सिंह ने इस परिवार की प्रतिभा और परिस्थितियों को समझते हुए न सिर्फ दो जून की रोटी का इंतजाम किया, बल्कि तीनों भाइयों को खेल से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराईं। मेहनत और प्रतिभा के दम पर तीनों भाइयों ने हॉकी में पहचान बनाई। आज जोखन पाल, राजू पाल और राजकुमार पाल की उपलब्धियों से मां समेत पूरा गांव गौरवान्वित है। राजकुमार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलिंपिक में भी हिस्सा लिया।