UPITS-2026: डेयरी सेक्टर में 695 करोड़ का निवेश, यूपी के 2500 युवाओं को मिलेगा रोजगार

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस-2026) राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर लेकर आया है। इस ट्रेड शो में डेयरी क्षेत्र की 22 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में 695.18 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इस भारी-भरकम निवेश से प्रदेश के 2500 से अधिक युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार और नौकरियां मिलेंगी। 'उप्र दुग्धशाला विकास व दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022' के तहत मिले इन प्रस्तावों से राज्य के दुग्ध उद्योग को एक नई दिशा मिलने जा रही है।

इस ट्रेड शो में डेयरी क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश ऐस इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। कंपनी के प्रतिनिधि आदित्य गोयल के अनुसार, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य है। ऐस इंटरनेशनल हाथरस, अलीगढ़ और आगरा में कुल 457 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 1500 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा।

इसके साथ ही केयरब्रो इनोवेटर्स प्रा. लि. ने 100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। निवेशक अमित सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी अयोध्या, लखनऊ, मेरठ और बरेली में निवेश कर 250 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगी। यूपीआईटीएस-2026 में दुग्धशाला विकास विभाग, सहकारी और निजी डेयरी उद्यमियों के स्टॉल पर निवेशकों और आगंतुकों की भारी भीड़ देखी गई। यहां पराग-अमूल, नमस्ते इंडिया, पारस डेयरी, ज्ञान डेयरी, न्यू एरा डेयरी, अल्फा मिल्क फूड्स और सीपी मिल्क जैसी प्रमुख कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने निवेशकों को सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और उद्यमियों को प्रमाण पत्र भी बांटे।