कोहरे में एक्सप्रेसवे पर हादसों की रोकथाम के लिए यूपीडा की तैयारी, बैठक में यातायात प्रबंधन और तकनीकी सुधारों पर हुई चर्चा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सर्दियों में कोहरे और कम दृश्यता के कारण एक्सप्रेसवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बुधवार को यूपीडा मुख्यालय में आनलाइन बैठक हुई। इसमें एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई।

पिकअप भवन स्थित यूपीडा मुख्यालय में मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यातायात एवं सड़क सुरक्षा के अपर पुलिस महानिदेशक ए सतीश गणेश विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में आगामी शीतकालीन मौसम की चुनौतियों को देखते हुए सुरक्षित यातायात संचालन, दुर्घटनाओं की रोकथाम और यात्रियों को सुरक्षित सफर उपलब्ध कराने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

एडीजी ए. सतीश गणेश ने सड़क सुरक्षा के तकनीकी पहलुओं, यातायात प्रबंधन में सुधार और आमजन को जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सड़क सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की बात कही, ताकि प्रतिकूल मौसम में यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सके।