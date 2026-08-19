UP KAS पोर्टल तैयार, 4 लाख आउटसोर्स कर्मियों को जल्द मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) का पोर्टल लगभग तैयार हो गया है, जल्द ही निगम इस पोर्टल के माध्यम से अपनी गतिविधियां तेज करेगा। इस बीच यूपीकास ने सभी विभागों और उनसे जुड़े निगमों में आउटसोर्सिंंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत समस्त कार्मिकों का ब्यौरा मांगा है।

माना जा रहा है कि पोर्टल पर मैनपावर सप्लाई करने वाले वेंडरों का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आउटसोर्स कार्मिकों को सरकार द्वारा तय बढ़ा मानेदय और सुविधाएं दी जाने लगेंगाी। अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव को देखते हुए आउटसोर्स कार्मिकों को बढ़ा मानदेय तथा अन्य सुविधाएं जल्द दिए जाने की तैयारी है। कार्मिकों को सम्मानजनक मानदेय और अन्य सुविधाएं दिया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।

इन कार्मिकों का न्यूनतम मानदेय 20 हजार रुयये निर्धारित करने के साथ ही ईपीएफ, ईएसआइ, स्वास्थ्य बीमा तथा अवकाश जैसी कई अन्य सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था की गई है। आउटसोर्स सेवा निगम के तहत तय की गई नई दरों के अनुसार श्रेणी-1 के पदों के लिए 40,000 हजार रुपये, श्रेणी-2 के लिए 25,000 हजार रुपये, श्रेणी-3 के लिए 22,000 हजार रुपये और श्रेणी-4 के पदों के लिए 20,000 हजार रुपये मासिक पारिश्रमिक तय किया गया है। मौजूदा समय में प्रदेश में आउटसोर्स कार्मिकों की संख्या लगभग चार लाख होने का अनुमान है।