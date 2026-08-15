'घर के बड़ों से पूछो कैसा था वो दौर', स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के युवाओं ने 'डर से आजादी' एंथम के जरिए दिया बड़ा संदेश

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के आंदोलन 'रंग दे बसंती' ने अपना नया एंथम 'डर से आजादी' जारी किया। रैप, संगीत और प्रभावशाली बोलों से सजा यह गीत उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी (Gen Z) को उस दौर के इतिहास और कड़वे यथार्थ से रूबरू कराने का एक सशक्त प्रयास है, जब राज्य में अपराध, माफियाराज और दबंगई का खौफ आम नागरिकों के दैनिक जीवन का हिस्सा हुआ करता था। इस एंथम का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भीतर अपने इतिहास के प्रति जागरूकता जगाना और उन्हें भयमुक्त वातावरण के मूल्य को समझाना है।

घर के बड़ों से पूछो—कैसा था वो दौर? एंथम में आज की युवा पीढ़ी से एक भावुक और विचारोत्तेजक अपील की गई है कि वे अपने घर के बुजुर्गों, माता-पिता और दादा-दादी से संवाद स्थापित करें और उनसे पूछें—“वो दौर कैसा था? क्यों नाम से डर लगता था और क्यों शहर सहमा रहता था?” गीत के बोल उस दौर के खौफनाक मंजर को उजागर करते हैं, जब बंदूक की भाषा और ताकत का रोब आम आदमी की आवाज दबा देता था। अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के दौर में आम नागरिकों ने जिस खौफ का मौसम झेला था, आज की युवा पीढ़ी ने भले ही उसे अपनी आंखों से न देखा हो, लेकिन घर के बड़ों ने उन सहमी रातों और रास्तों को बहुत करीब से महसूस किया है। यह एंथम युवाओं को उसी अतीत से सबक लेने की प्रेरणा देता है।

इतिहास याद रखेंगे, ताकि डर इतिहास ही बना रहे 'रंग दे बसंती' आंदोलन का स्पष्ट मानना है कि इस अभियान का उद्देश्य अतीत के डर को दोहराना या खौफ फैलाना नहीं है, बल्कि उस दौर की स्मृतियों को जीवित रखते हुए युवाओं को अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति सजग बनाना है। आंदोलन की ओर से कविता, संगीत, स्ट्रीट आर्ट, कॉमिक्स और हिप-हॉप जैसे आधुनिक व रचनात्मक माध्यमों का सहारा लेकर युवाओं के बीच एक नई चर्चा की शुरुआत की जा रही है। इस पूरे अभियान का मूल वाक्य है—“इतिहास याद रखेंगे, ताकि डर इतिहास ही बना रहे।” इस संदेश के जरिए युवाओं को यह याद दिलाया जा रहा है कि आज जो खुली हवा और सुरक्षा उन्हें मिली है, उसकी रखवाली करना उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है।