'घर के बड़ों से पूछो कैसा था वो दौर', स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के युवाओं ने 'डर से आजादी' एंथम के जरिए दिया बड़ा संदेश
स्वतंत्रता दिवस पर 'रंग दे बसंती' आंदोलन ने 'डर से आजादी' एंथम जारी किया, जो उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी को राज्य में माफियाराज और अपराध के खौफनाक इतिह ...और पढ़ें
HighLights
'रंग दे बसंती' ने 'डर से आजादी' एंथम किया जारी।
यूपी के युवाओं को माफियाराज के इतिहास से कराया अवगत।
भयमुक्त भविष्य के लिए इतिहास याद रखने का संदेश।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के आंदोलन 'रंग दे बसंती' ने अपना नया एंथम 'डर से आजादी' जारी किया। रैप, संगीत और प्रभावशाली बोलों से सजा यह गीत उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी (Gen Z) को उस दौर के इतिहास और कड़वे यथार्थ से रूबरू कराने का एक सशक्त प्रयास है, जब राज्य में अपराध, माफियाराज और दबंगई का खौफ आम नागरिकों के दैनिक जीवन का हिस्सा हुआ करता था। इस एंथम का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भीतर अपने इतिहास के प्रति जागरूकता जगाना और उन्हें भयमुक्त वातावरण के मूल्य को समझाना है।
घर के बड़ों से पूछो—कैसा था वो दौर?
एंथम में आज की युवा पीढ़ी से एक भावुक और विचारोत्तेजक अपील की गई है कि वे अपने घर के बुजुर्गों, माता-पिता और दादा-दादी से संवाद स्थापित करें और उनसे पूछें—“वो दौर कैसा था? क्यों नाम से डर लगता था और क्यों शहर सहमा रहता था?” गीत के बोल उस दौर के खौफनाक मंजर को उजागर करते हैं, जब बंदूक की भाषा और ताकत का रोब आम आदमी की आवाज दबा देता था। अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के दौर में आम नागरिकों ने जिस खौफ का मौसम झेला था, आज की युवा पीढ़ी ने भले ही उसे अपनी आंखों से न देखा हो, लेकिन घर के बड़ों ने उन सहमी रातों और रास्तों को बहुत करीब से महसूस किया है। यह एंथम युवाओं को उसी अतीत से सबक लेने की प्रेरणा देता है।
इतिहास याद रखेंगे, ताकि डर इतिहास ही बना रहे
'रंग दे बसंती' आंदोलन का स्पष्ट मानना है कि इस अभियान का उद्देश्य अतीत के डर को दोहराना या खौफ फैलाना नहीं है, बल्कि उस दौर की स्मृतियों को जीवित रखते हुए युवाओं को अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति सजग बनाना है। आंदोलन की ओर से कविता, संगीत, स्ट्रीट आर्ट, कॉमिक्स और हिप-हॉप जैसे आधुनिक व रचनात्मक माध्यमों का सहारा लेकर युवाओं के बीच एक नई चर्चा की शुरुआत की जा रही है। इस पूरे अभियान का मूल वाक्य है—“इतिहास याद रखेंगे, ताकि डर इतिहास ही बना रहे।” इस संदेश के जरिए युवाओं को यह याद दिलाया जा रहा है कि आज जो खुली हवा और सुरक्षा उन्हें मिली है, उसकी रखवाली करना उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
नई पीढ़ी के लिए आजादी के असली मायने
गीत में आज के युवाओं की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को भी बड़े ही स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। एंथम के माध्यम से युवा यह संकल्प लेते हैं कि वे इतिहास को मिटाएंगे नहीं, लेकिन खौफ के उस काले दौर को उत्तर प्रदेश में वापस भी नहीं आने देंगे। आज के युवाओं की मांग खौफ और अपराध नहीं, बल्कि ‘एआई (AI), चॉइस, फ्यूचर और वॉइस’ है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी हुआ यह गीत आज़ादी की एक नई परिभाषा गढ़ता है, जहाँ युवा बिना किसी भय के जी सकें, अपनी बात कह सकें, आधुनिक तकनीक को अपना सकें और अपने सपनों के भविष्य का निर्माण कर सकें।