देश की सबसे युवा बस फ्लीट वाला राज्य बना UP, स्क्रैप पॉलिसी में नंबर-1; एयरपोर्ट जैसे बनेंगे 23 बस अड्डे

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम आधुनिकता, सुरक्षा और सुविधा के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' और नई विशेष बसों के फ्लैग-ऑफ अवसर पर परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि यूपीएसआरटीसी (UPSRTC) की बसों की औसत आयु घटकर मात्र 5 साल 3 महीने रह गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सबसे युवा बस फ्लीट (Youngest Bus Fleet) वाला राज्य बन गया है। यही नहीं, पुराने वाहनों को हटाने के लिए लाई गई स्क्रैप पॉलिसी के क्रियान्वयन में भी यूपी पूरे देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है।

इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार परिवहन तंत्र को पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए योगी सरकार द्वारा ₹3,000 करोड़ की स्वीकृति के बाद बेड़े में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं। इसी क्रम में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए ₹400 करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 'एआरटीओ (सड़क सुरक्षा)' की तैनाती का रास्ता साफ हुआ है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) स्थापना में यूपी देश में दूसरे और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में तीसरे स्थान पर बना हुआ है।

एयरपोर्ट की तर्ज पर चमकेंगे 23 बस अड्डे राज्य में यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए 23 प्रमुख बस अड्डों को एयरपोर्ट के स्तर पर विकसित किया जा रहा है। लखनऊ के गोमती नगर में ₹1,000 करोड़ से अधिक की लागत से आधुनिक डिपो का निर्माण हो रहा है, जबकि अमौसी (₹600 करोड़) और चारबाग रेलवे स्टेशन के पास (₹250 करोड़) हाईटेक बस अड्डे आकार ले रहे हैं। हाल ही में 6 से अधिक नए बस डिपो के निर्माण को मंजूरी मिली है, जिससे इस क्षेत्र में ₹4,000 करोड़ से अधिक का भारी निवेश आएगा। वहीं 49 अन्य बस अड्डों के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

पैनिक बटन और 1090 सुरक्षा कवच महिलाओं व बुजुर्ग यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। निगम की 14,000 से अधिक बसों को जीपीएस (GPS), पैनिक बटन और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस किया गया है, जिन्हें सीधे महिला पावर हेल्पलाइन 1090 से जोड़ा गया है। यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति में पैनिक बटन दबाते ही परिवहन निगम की टीम और यूपी पुलिस तुरंत मौके पर सहायता पहुंचाएगी। साथ ही, बुजुर्ग महिलाओं और त्योहारों (जैसे रक्षाबंधन) के दौरान महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी निर्बाध रूप से दी जा रही है।