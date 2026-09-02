यूपी में दिव्यांग छात्राओं को योगी सरकार का तोहफा, मिशन सशक्तिकरण के तहत बांटी जाएंगी 8060 ई-ट्राइसाइकिल

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांग छात्राओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने मुफ्त बैटरी चालित ई-ट्राइसाइकिल योजना का विस्तार किया है। इसके तहत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाली अध्ययनरत छात्राओं को अधिकतम 65,000 रुपये तक की ई-ट्राइसाइकिल निशुल्क दी जाएगी। इस पहल से स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में आने वाली परिवहन की बाधाएं खत्म होंगी।

हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगा योजना का लाभ इस योजना को पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू किया जा रहा है। यूपी की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों को इसके दायरे में रखा गया है, जहां प्रत्येक सीट से 20-20 पात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। चिन्हांकन और सत्यापन के बाद राज्य भर में कुल 8,060 ई-ट्राइसाइकिल वितरित की जाएंगी। सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को भी बिना किसी परेशानी के उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने का समान अवसर मिले।

पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसका किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का यूडीआईडी कार्ड (UDID) या प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। पात्र छात्राएं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के माध्यम से या सीधे विभागीय पोर्टल ([suspicious link removed]) पर जाकर अपना आवेदन कर सकती हैं।