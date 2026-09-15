योगी सरकार का तोहफा: पीआरडी जवानों, रसोइयों और आंगनवाड़ी कर्मियों को ₹5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य कवच और मानदेय वृद्धि

डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जमीनी स्तर पर सेवाएं दे रहे पीआरडी (प्रांतीय रक्षक दल) स्वयंसेवकों, परिषदीय विद्यालयों की रसोइयों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को मानदेय में बढ़ोतरी के साथ बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इन सेवा वर्गों और उनके आश्रित परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की मुफ्त व कैशलेस चिकित्सा सुविधा (आयुष्मान कार्ड के तहत) देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

इस निर्णय से बीमारी की स्थिति में आर्थिक तंगी झेलने वाले लाखों निम्न और मध्यम आय वर्गीय परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

31 हजार से अधिक पीआरडी जवानों और परिवारों को राहत