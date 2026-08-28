रक्षाबंधन पर रोडवेज का तोहफा, ड्राइवरों-कंडक्टरों को मिलेगा 1200 रुपये प्रोत्साहन भत्ता

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रक्षाबंधन पर महिलाओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम बसें चला रहा है। 31 अगस्त तक अधिक से अधिक बसों का संचालन जारी रहेगा। प्रमुख बस स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारियों व पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है।

26 से 31 अगस्त छह दिनों में 1800 किलोमीटर बस संचालन पूरा करने वाले ड्राइवरों, कंडक्टराें को 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 1800 किलोमीटर से अधिक संचालन पर संविदा कर्मचारियों को अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 55 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त भुगतान होगा।



मुफ्त यात्रा पर राज्यपाल की मुहर

लोकमाता अहिल्या बाई मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को परिवहन निगम की साधारण बसों में 28 अगस्त से मुफ्त यात्रा सुविधा देने की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने स्वीकृति दिया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि यह सुविधा उस महिला यात्री को मिलेगी जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो और उत्तर प्रदेश की निवासिनी हो।