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60+ महिलाओं को मुफ्त यात्रा: लखनऊ में हर रोज एक लाख बढ़ेंगे यात्री, बसों की छह लाख सीटें रहेंगी खाली

By Dharmesh Awasthi Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 28 Aug 2026 12:27 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू हो गई है, जिसमें रक्षाबंधन पर सभी महिलाएं और 60 ...और पढ़ें

यूपी रोडवेज बस।

यूपी रोडवेज बस।

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धर्मेश अवस्थी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा गुरुवार से शुरू हो गई। रक्षाबंधन पर शनिवार रात 12 बजे तक हर आयु व वर्ग की महिलाएं निश्शुल्क यात्रा करती रहेंगी।

60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं का आगे भी मनचाहे स्थानों तक बिना किराया दिए आवागमन जारी रहेगा। अनुमान है कि रविवार से बसों में प्रतिदिन एक लाख से अधिक यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, इसके बाद भी रोडवेज बसों की छह लाख सीटें खाली रहेंगी।

परिवहन निगम के बस बेड़े में इस समय 14150 बसें और उनमें सात लाख 21 हजार 650 सीटें हैं। इन बसों में प्रतिदिन 25 लाख यात्रियों का आवागमन हो सकता है, जबकि निगम के सभी मार्गों पर 16 से 17 लाख यात्री ही आवागमन कर रहे हैं। इससे 30 से 35 प्रतिशत बसों की सीटें खाली रहती थी।

अब 60 वर्ष व उससे अधिक आयु की महिलाओं को मुफ्त आवागमन कराने के लिए लोकमाता अहिल्या बाई मातृ शक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ हो गया है। इससे बसों में प्रतिदिन एक लाख से अधिक यात्रियों के बढ़ने का अनुमान है।

आमतौर पर वृद्ध महिलाएं अकेले यात्रा नहीं करती उनके साथ सहयात्री जरूर हाेते हैं। यदि हर दूसरी महिला के साथ सहयात्री हुआ तो प्रतिदिन बढ़ने वाले यात्रियों की संख्या डेढ़ लाख हो जाएगी। ज्ञात हो कि सहयात्री को यात्रा का टिकट खरीदना होगा।

परिवहन निगम 2017 से महिलाओं को रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा करा रहा है, अन्य दिनों की अपेक्षा निश्शुल्क यात्रा के दौरान बसों में भारी भीड़ जुटती रही है। 2025 में ही रक्षाबंधन पर तीन दिन की यात्रा में 77 लाख महिलाओं व सहयात्रियों ने आवागमन किया था।

ऐसे में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के मुफ्त आवागमन से निगम की बसों में यात्री बढ़ना तय है। निगम ने 2024 में ही वरिष्ठ महिलाओं की यात्रा के लिए सर्वे कराया था।

उस समय सभी आयु व वर्ग की प्रतिदिन केवल पांच लाख महिलाएं आवागमन करते मिली थी। निगम के प्रबंध निदेशक प्रभुनाथ सिंह ने बताया, 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के आवागमन पर प्रतिमाह करीब 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे, प्रदेश सरकार हर तिमाही निगम को यह धनराशि देगी।

महिलाओं की आयु के लिए आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र मान्य

60 वर्ष या अधिक आयु की महिला के बस में यात्रा करने पर अपनी उम्र का प्रमाण देने के लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। ऐसी महिलाओं को दोनों में से एक आइडी प्रूफ साथ रखना होगा। सरकार ने इन महिलाओं को स्मार्ट कार्ड मुहैया कराने का आदेश दिया है यह कार्ड जारी होने में करीब एक माह से अधिक का समय लगेगा।

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