यूपी आ रहे 240 जापानी मेहमान, ताजमहल से काशी तक मेजबानी के लिए ये है योगी सरकार का स्पेशल प्लान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 के बाद जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में चार दिवसीय दाैरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे 240 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को राज्य की संस्कृति और पर्यटन से रूबरू कराया जाएगा।

20 से 23 अगस्त तक चलने वाले दौरे में विदेशी मेहमान आगरा, लखनऊ और वाराणसी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को करीब से जानेंगे। पर्यटन विभाग ने जापानी प्रतिनिधिमंडल के भ्रमण के लिए व्यवस्थाएं की है। विभाग के अनुसार प्रतिनिधिमंडल 20 अगस्त को आगरा में ब्रज की लोक परंपराओं के साथ स्वागत के बाद ताजमहल का भ्रमण करेगा। 21 अगस्त को लखनऊ में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक होगी।