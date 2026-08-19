यूपी आ रहे 240 जापानी मेहमान, ताजमहल से काशी तक मेजबानी के लिए ये है योगी सरकार का स्पेशल प्लान
जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर से 240 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 20 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा। यह दल आगरा, लखनऊ और वाराणसी में राज्य की संस्कृति, पर्यटन और विरासत का अनुभव करेगा, जिसमें ताजमहल और गंगा आरती शामिल हैं।
HighLights
जापानी प्रतिनिधिमंडल 20 से 23 अगस्त तक यूपी का दौरा करेगा।
आगरा, लखनऊ, वाराणसी में संस्कृति और विरासत का अनुभव करेंगे।
बौद्ध पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर चर्चा की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 के बाद जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में चार दिवसीय दाैरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे 240 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को राज्य की संस्कृति और पर्यटन से रूबरू कराया जाएगा।
20 से 23 अगस्त तक चलने वाले दौरे में विदेशी मेहमान आगरा, लखनऊ और वाराणसी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को करीब से जानेंगे।
पर्यटन विभाग ने जापानी प्रतिनिधिमंडल के भ्रमण के लिए व्यवस्थाएं की है। विभाग के अनुसार प्रतिनिधिमंडल 20 अगस्त को आगरा में ब्रज की लोक परंपराओं के साथ स्वागत के बाद ताजमहल का भ्रमण करेगा। 21 अगस्त को लखनऊ में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक होगी।
वाराणसी जाएगा डेलिगेशन
इसमें बौद्ध पर्यटन के साथ वेलनेस, मेडिटेशन, खान-पान, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अनुभव आधारित पर्यटन में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी। प्रतिनिधिमंडल के दौरे में सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशांबी और संकिसा जैसे स्थलों को जापानी पर्यटकों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। 22 अगस्त को दल वाराणसी जाएगा।
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यहां सारनाथ भ्रमण के साथ गंगा घाटों पर गंगा आरती का अनुभव कराया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि यूपी और जापान बुद्ध संस्कृति और विरासत से जुड़े हैं, लेकिन सहयोग की संभावनाएं इससे कहीं व्यापक हैं। वेलनेस, गैस्ट्रोनामी, खेल, साहित्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के जरिए दोनों क्षेत्रों के बीच पर्यटन संबंधों को नई ऊंचाई दी जा सकती है।