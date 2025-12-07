UP Weather Update: कड़ाके की ठंड लेकर आएगी शीतलहर! 24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम

जागरण टीम, लखनऊ। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद नमी बढ़ गई है। बादलों के छंटने के बाद बर्फीली हवा आएगी। प्रदेश में सबसे कम तापमान कानपुर नगर में ही रहा है। यूपी के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बात आज सात दिसंबर के मौसम की करें तो कई जिलों में सुबह धुंध और कोहरे के साथ होने की संभावनाएं हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन जिलों में कोहरे का अनुमान मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि यूपी के कई जिलों, आगरा, अलीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुज्जफरनगर, सहारनपुर में कोहरा पड़ सकता है। वहीं बरेली, मुरादाबाद और तराई में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलने से दिन में सर्दी का अहसास होने का अनुमान है। कानपुर, लखनऊ व पूर्वांचल के मौसम की बात करें तो सुबह ठंडी हवाएं चलेंगी और दिन में गुनगुनी धूप निकलेगी। आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट की संभावनाएं हैं। आठ दिसंबर से मौसम के तेवर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे।

कानपुर में सबसे कम रहा न्यूनतम तापमान न्यूनतम तापमान शनिवार को भी प्रदेश में सबसे कम कानपुर नगर का ही रहा है। अधिकतम तापमान भी चौबीस घंटे में 23.6 से बढ़कर 24.7 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन पांडेय ने बताया कि इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद ऊंचे बादलों की आवाजाही बढ़ना है। इससे आज रात के तापमान में भी वृद्धि रिकॉर्ड हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ़बारी हुई है। हालांकि यह बर्फ़बारी ज्यादा नहीं हुई है लेकिन बादलों के छंटने के बाद अगले 36 घंटे में उत्तर पश्चिमी सर्द हवा का आना बढ़ जाएगा। तापमानों में उतार चढ़ाव के बावजूद अगले दिनों में कड़ाके की ठंड की संभावना बनी हुई है।