UP Weather: यूपी में मानसून कमजोर! लखनऊ और पूर्वी जिलों में बढ़ेगी उमस, सोनभद्र-झांसी सहित 45 जगह बूंदाबांदी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather Today: राजधानी और आसपास के जिलों के अलावा पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में मानसून कमजोर पड़ने लगा है। लखनऊ में शनिवार को कई दिन बाद धूप निकली। हालांकि, बीच-बीच में बादलों की आवाजाही और हल्की हवा चलने से उमस का अधिक असर नहीं रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार से मंगलवार तक सिर्फ दक्षिणी जिलों में ही मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी हिस्सों में छिटपुट बरसात हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जिलों में बूंदाबांदी तक सीमित रहेगा। धूप से बचाव के लिए छाता लेकर निकले लोग। जागरण पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 45 से अधिक जिलों में छिटपुट बारिश वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, लखनऊ और आसपास के जिलों के अलावा पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 45 से अधिक जिलों में छिटपुट बारिश होगी। इस दौरान इन जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ धूप भी निकलने से उमसभरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। यह स्थिति अगले चार दिनों तक रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि, प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मानसून की सक्रियता बरकरार रहने से कई जिलों में भारी वर्षा का दौरा जारी रहेगा।