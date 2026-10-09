यूपी में कैसा रहेगा कल का मौसम? कई जिलों में बारिश और तेज हवा चलने की संभावना, IMD ने जारी की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। वहीं, कई जिलों में तापमान बढ़ने से लोग उमस का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

बीते 24 घंटे में प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में छिटपुट बारिश का दौर जारी है। वहीं, कई जिलों में हवाएं चलने की भी बात सामने आई है। आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही, तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

यूपी में बारिश की संभावना प्रदेश में आने वाले दिनों में छिटपुट बारिश जारी रह सकती है। वहीं, कई हिस्सों में गरज-चमक से साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम को लेकर अपडेट जारी किया गया है।