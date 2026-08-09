Kal Ka Mausam 10 August: यूपी में जमकर बरसेंगे बदरा, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए विशेष चेतावनी और अलर्ट जारी किए हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त से 13 और 14 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 13-14 अगस्त को क्षेत्र के काफी बड़े हिस्सों में बारिश का दायरा फैलेगा।