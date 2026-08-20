UP Weather Today: पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो दिन भारी बारिश, लखनऊ में बढ़ेगी उमस

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, लेकिन मध्य एवं पश्चिमी यूपी में बारिश में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के असर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले पांच-छह दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वांचल के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

दक्षिण-पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, प्रतापगढ़ और कौशांबी समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज वर्षा होगी। इस दौरान वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।



लखनऊ में आज और कल वर्षा के आसार नहीं

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, प्रदेशभर में 25 अगस्त तक रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान वर्षा का सर्वाधिक असर पूर्वी यूपी और दक्षिणी जिलों में देखने को मिलेगा। गुरुवार को बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और आसपास के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।