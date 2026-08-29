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30 August Ka Mausam: यूपी में मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, देखें कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Sat, 29 Aug 2026 04:43 PM (IST)

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त से 4 सितंबर तक भारी बारिश और मानसून की गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. यूपी में 30 अगस्त से 4 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान।

  2. पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मानसून की गतिविधियां तेज होंगी।

  3. किसानों को खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध करने की सलाह।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। इसके प्रभाव से राज्य में मानसून की गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई गई है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम

30 अगस्त से 4 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी और सोनभद्र समेत कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 1 से 4 सितंबर के बीच राज्य के पूर्वी हिस्से में अधिकांश स्थानों पर व्यापक वर्षा का अनुमान है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल

2 से 4 सितंबर के दौरान सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर और मैनपुरी समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।

किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी

मौसम विभाग ने किसानों और कृषि क्षेत्र को संभावित जलभराव से बचाने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान खड़ी फसलों के खेतों में जल निकासी का उचित और प्रभावी इंतजाम रखें ताकि पानी जमा न हो सके।

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