21 August Ka Mausam: यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी, देखें कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। बीते 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा में 13 सेमी तक भारी बारिश दर्ज की गई, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी 10 सेमी बारिश रिकॉर्ड हुई।

पश्चिमी यूपी में कैसा होगा मौसम का हाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 21 अगस्त को पश्चिमी यूपी के सहानरपुर, एटा, मेरठ और अलीगढ़ समेत कई जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका के साथ भारी बारिश हो सकती है।

पूर्वी यूपी में कैसा रहेगा मौसम पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली समेत कई जिलो में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। बाढ़ और जलभराव का खतरा मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 21 अगस्त की सुबह 11:30 बजे तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख दक्षिणी जिलों प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट और बांदा में कम से मध्यम स्तर का अचानक बाढ़ आने का जोखिम है। लगातार बारिश से मिट्टी में पानी का जमाव, निचले इलाकों में जलभराव और सतही जल-बहाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।