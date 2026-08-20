21 August Ka Mausam: यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी, देखें कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम
उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है, जहां बीते 24 घंटों में पश्चिमी और पूर्वी यूपी में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त को पश्चिमी यूपी में भारी बारिश और पूर्वी व दक्षिणी जिलों में फ्लेश फ्लड का अलर्ट जारी किया है।
HighLights
पश्चिमी यूपी में 21 अगस्त को भारी बारिश की संभावना।
पूर्वी यूपी के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश।
दक्षिणी जिलों में अचानक बाढ़ और जलभराव का जोखिम।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। बीते 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा में 13 सेमी तक भारी बारिश दर्ज की गई, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी 10 सेमी बारिश रिकॉर्ड हुई।
पश्चिमी यूपी में कैसा होगा मौसम का हाल
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 21 अगस्त को पश्चिमी यूपी के सहानरपुर, एटा, मेरठ और अलीगढ़ समेत कई जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका के साथ भारी बारिश हो सकती है।
पूर्वी यूपी में कैसा रहेगा मौसम
पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली समेत कई जिलो में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।
बाढ़ और जलभराव का खतरा
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 21 अगस्त की सुबह 11:30 बजे तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख दक्षिणी जिलों प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट और बांदा में कम से मध्यम स्तर का अचानक बाढ़ आने का जोखिम है। लगातार बारिश से मिट्टी में पानी का जमाव, निचले इलाकों में जलभराव और सतही जल-बहाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
किसान बरते ये सावधानियां
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि धान, अरहर, दालों, तिलहन और सब्जियों के खेतों में जल निकासी का सही प्रबंधन रखें। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली से बचाव के लिए पेड़ों के नीचे खड़े न हों और सुरक्षित स्थानों पर रहें।
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