यूपी में कल मौसम बदलने वाला है, साइक्लोन Arnab के चलते 40 Km की रफ्तार से आ सकती है आंधी

डिजिटल डेस्क। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए कल 30 अक्टूबर का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ व्यापक वर्षा तथा पूर्वोत्तर/तराई क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं।

साइक्लोन 'अर्नब' (के प्रभाव से उत्तर प्रदेश, विशेषकर पूर्वी यूपी के मौसम में सीधा असर देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और यानम तट पर लैंडफॉल करने के बाद यह चक्रवात धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ते हुए डिप्रेशन (कम दबाव के क्षेत्र) में कमजोर हो रहा है।

चक्रवात के उत्तर की ओर बढ़ने और नमी लाने की वजह से पूर्वी यूपी (मीरजापुर, वाराणसी, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली व आसपास के जिलों) में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं भारी वर्षा (Heavy Rainfall) की चेतावनी है। बारिश, बादल और नम पूर्वी हवाओं के प्रभाव से दिन के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी, जिससे गुलाबी ठंड का असर तेजी से बढ़ेगा।