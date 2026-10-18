UP Weather Today: प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम, तापमान में होगी बढ़ोतरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के मौसम में मिला-जुला असर देखने को मिला है। राज्य के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ छिटपुट इलाकों में हल्की से बहुत हल्की वर्षा दर्ज की गई, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहा।

हालांकि, इस दौरान कहीं भी 1 सेमी या उससे अधिक भारी बारिश दर्ज नहीं की गई है। इसके साथ राज्य के अलग-अलग जिलों के तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मेरठ के तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई तो प्रयागराज का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री रहा। बता दें कि शनिवार को राज्य के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहा। कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली।

आने वाले दिनों में भी साफ रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि पश्चिमी इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 23 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में आसमान एकदम साफ रहने का अनुमान है और मौसम शुष्क बना रहेगा।