जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले करीब 10 दिनों से प्रदेशभर में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। सर्द पछुआ हवा से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। करीब 10-15 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवा के कारण गलन बढ़ गया है। हालांकि, सोमवार को राजधानी समेत आसपास के जिलों में धूप निकलने से अधिकतम पारा 18.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, लेकिन रात में ठिठुरन ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

वरिष्ठ मौसम विभाग वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में धूप निकलने के आसार हैं, जिससे दिन के पारे में दो-तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, पर रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होंगे। अब कोहरे का असर भी कम होगा। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर और बलरामपुर जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इटावा सबसे ठंडा मौसम विभाग के मुताबिक, इटावा में सोमवार को प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम पारा रिकॉर्ड किया गया। यहां रात का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि बहराइच में न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गोरखपुर में भी रात में भीषण ठंड रहीं, जहां न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।