29 August Ka Mausam: पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश के आसार, 11 जिलों में बाढ़ का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास बने लो प्रेशर एरिया के कारण राज्य में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है।

पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम

पिछले 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 24 सेमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में 9 सेमी भारी बारिश दर्ज की गई है।

कैसा रहेगा पूर्वी और पश्चिमी यूपी की मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 28 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके अलावा, 28 अगस्त तथा 31 अगस्त से 3 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, और 28 अगस्त व 2-3 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। 1 से 3 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से वर्षा दर्ज होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के 11 जिलों में कम से मध्यम स्तर की अचानक बाढ़ और जलभराव की चेतावनी जारी की है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभावित जिले: कानपुर शहर, उन्नाव, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावित जिले: महोबा, जालौन और झांसी हैं। इन क्षेत्रों के निचले इलाकों, सड़कों और खेतों में पानी भरने और मिट्टी के पूरी तरह संतृप्त होने की संभावना जताई गई है।