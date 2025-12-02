UP Voter List Update: 82 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा, अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक बढ़ी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत अब तक 12.69 करोड़ से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो गए हैं। यह कुल मतदाताओं का लगभग 82 प्रतिशत है। प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अब केवल 18 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा होने के लिए रह गए हैं।