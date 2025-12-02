UP Voter List Update: 82 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा, अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक बढ़ी
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में अब तक 12.69 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 82 ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत अब तक 12.69 करोड़ से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो गए हैं। यह कुल मतदाताओं का लगभग 82 प्रतिशत है। प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अब केवल 18 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा होने के लिए रह गए हैं।
उन्होंने अपील की है कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना गणना प्रपत्र बीएलओ को उपलब्ध नहीं कराया है, वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। भारत निर्वाचन आयोग ने एसआइआर की निर्धारित समय सीमा में वृद्धि कर 11 दिसंबर कर दिया है। मतदाता इसका लाभ उठाकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आगे आएं।
