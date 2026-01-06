SIR के बाद यूपी में घटे 2.89 करोड़ वोटर्स, लिस्ट में अब कैसे जुड़ेगा नाम? पढ़िए 10 बड़ी बातें

Language
    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:32 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में चल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत मंगलवार को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया। कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में एसआइआर के तहत दो करोड़ 88 लाख 75 हजार 230 ऐसे मतदाता हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट हैं। इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। यह कुल मतदाताओं का 18.70 प्रतिशत है। 1.04 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनके वर्ष 2003 की मतदाता सूची से रिकार्ड नहीं मिले हैं, इन्हें अब चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि अब मतदाता सूची में 12.55 करोड़ मतदाता रह गए हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की प्रति दे दी गई है। अब एक माह यानी छह फरवरी तक दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। मतदाता सूची बीएलओ के पास उपलब्ध है।

    इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in) या फिर वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in) एवं ईसीआइनेट मोबाइल एप पर मतदाता सूची उपलब्ध है। जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं उन्हें फार्म-6 भरना होगा। इसके साथ घोषणा पत्र व जरूरी अभिलेख लगाने होंगे। इसे आनलाइन भरा जा सकता है, या फिर आफलाइन फार्म भरकर बीएलओ को दिया जा सकता है।

    उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है उन्हें 27 फरवरी तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) नोटिस देंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीकृृत 12 प्रमाण पत्रों में से इन्हें एक देना होगा। आधार कार्ड अकेले मान्य नहीं होगा इसके साथ कोई दूसरा प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।

    ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद अब नोटिस एवं ईआरओ या एईआरओ के द्वारा ही किसी का नाम काटा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस बार 1200 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है, इसलिए प्रदेश में 15030 पोलिंग बूथ बढ़ गए हैं। ऐसे में अब 1,62,486 बूथों से बढ़कर 1,77,516 हो गए हैं।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआइआर की प्रक्रिया मूल रूप से 11 दिसंबर को समाप्त होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या लगभग 2.97 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर होते दिखने पर प्रदेश ने 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। इसके बाद गणना चरण 26 दिसंबर तक बढ़ाया गया। इस अवधि में करीब नौ लाख फार्म और भरे गए थे।

    किस श्रेणी में मिले कितने मतदाता

    • स्थानांतरित/अनुपस्थित-2.17 करोड़
    • मृत-46.23 लाख
    • डुप्लीकेट-25.47 लाख
    • जिन्होंने फार्म नहीं किए जमा-7.57 लाख

    इन 10 जिलों में कटे सबसे ज्यादा नाम

    जिला मतदाताओं के नाम कटेंगे

    • लखनऊ - 12 लाख
    • प्रयागराज - 11.56 लाख
    • कानपुर नगर - 9.02 लाख
    • आगरा - 8.36 लाख
    • गाजियाबाद - 8.18 लाख
    • बरेली - 7.14 लाख
    • मेरठ - 6.65 लाख
    • गोरखपुर - 6.45 लाख
    • सीतापुर - 6.23 लाख
    • जौनपुर - 5.89 लाख

    इन 10 जिलों में कटे सबसे कम नाम

    • महोबा 85352
    • हमीरपुर 90560
    • ललितपुर 95447
    • चित्रकूट एक लाख
    • श्रावस्ती 1.34 लाख
    • शामली 1.63 लाख
    • कासगंज 1.72 लाख
    • बांदा 1.75 लाख
    • बागपत 1.77 लाख
    • अमरोहा 1.81 लाख

    अब तक 15.78 लाख जमा हो चुके हैं फार्म-6
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआइआर के कारण यूं तो मतदाता सूची फ्रीज थी, इसके बावजूद नए मतदाता बनने के लिए 15.78 लाख फार्म-6 जमा हो चुके हैं। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले इसमें मतदाता बन सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह मार्च को होगा। मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने या फिर जोड़ने के खिलाफ फार्म सात भरकर आपत्ति की जा सकती है। निवास स्थान परिवर्तन, नाम या पते में सुधार, एपिक नया बनाने के लिए फार्म आठ भरना होगा।