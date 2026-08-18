योगी सरकार का आउटसोर्स कर्मियों को बड़ा तोहफा, मानदेय 5% बढ़ा; किसे कितना मिलेगा फायदा?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिवहन निगम में कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर, लेखाकार कम टैली आपरेटर और प्रोग्रामर के मानदेय में जुलाई से पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे इन तीन पदों पर कार्यरत 310 कार्मिकों को सीधे लाभ मिलेगा।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन निगम में आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में सालाना 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रविधान है। इसके तहत जनवरी और जुलाई में पांच-पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है। इसी क्रम में जुलाई से संशोधित मानदेय लागू किया गया है।