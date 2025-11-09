यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 23 ASP का ट्रांसफर; किसे कहां की मिली जिम्मेदारी?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकार ने 23 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गाजियाबाद के अपर पुलिस उपायुक्त सच्चिदानंद को अपर पुलिस अधीक्षक एसएसएफ मुख्यालय, लखनऊ, फतेहगढ़ में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक डा. संजय कुमार को 27वीं वाहिनी सीतापुर का उप सेनानायक, इटावा के अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) सुबोध गौतम को अपर पुलिस अधीक्षक हरदोई (पूर्वी), हरदोई (पूर्वी) के अपर पुलिस अधीक्षक नृपेन्द्र को अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी, कुशीनगर के अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार को अपर पुलिस अधीक्षक यूपी 112 तैनात किया गया।

इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक यूपी 112 दिनेश कुमार पुरी को गोरखपुर का अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी), अपर पुलिस उपायुक्त प्रयागराज सीताराम को अपर पुलिस अधीक्षक (विधि प्रकोष्ठ) पुलिस मुख्यालय, सहारनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) सिद्धार्थ वर्मा को कुशीनगर का अपर पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर में तैनात अपर पुलिस उपायुक्त सुमित शुक्ला को अपर पुलिस अधीक्षक शामली बनाया गया।

गाजीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेन्द्र नाथ प्रसाद को गोरखपुर उत्तरी का अपर पुलिस अधीक्षक, हाथरस के अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह-प्रथम को बहराइच का अपर पुलिस अधीक्षक( नगर), एटा के अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) राजकुमार सिंह-प्रथम को अपर पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू, शामली के अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह -प्रथम को गोरखपुर का अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), गोरखपुर उत्तरी के अपर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को अपर पुलिस अधीक्षक सीआइडी लखनऊ नियुक्त किया गया।

बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक रामान्द प्रसाद कुशवाहा को हाथरस का अपर पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर दक्षिणी के अपर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार-प्रथम को अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड), अपर पुलिस अधीक्षक (सीआइडी) लखनऊ चिरंजीव मुखर्जी को अपर पुलिस उपायुक्त प्रगायराज, अपर पुलिस अधीक्षक (साइबर क्राइम मुख्यालय) में तैनात श्वेताभ पांडेय को एटा का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड) आलोक कुमार जायसवाल को अपर पुलिस अधीक्षक फहेहगढ़, अपर पुलिस अधीक्षक (एसएएसएफ) मुख्यालय शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) सहारनपुर, पुलिस मुख्यालय लखनऊ में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक डा. राकेश कुमार मिश्र को गाजीपुर नगर का अपर पुलिस अधीक्षक तैनात किया गया है।