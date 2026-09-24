ग्रेटर नोएडा में कौशल विकास को मिलेगी नई उड़ान, ट्रेड शो में 16 कौशलों का होगा लाइव डेमो

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार दुनिया प्रदेश के युवाओं की असीम प्रतिभा और कौशल से रूबरू होगी। योगी सरकार के युवाओं को रोजगार, करियर और उद्यमिता से जोड़ने के विजन को विस्तार देते हुए इस वर्ष यूपी कौशल विकास मिशन (UPSDM) के पवेलियन में कई अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस ट्रेड शो में पहली बार ‘स्किल मंच’ की शुरुआत हो रही है, जो युवाओं को न सिर्फ हुनरमंद बनाएगा, बल्कि सफल उद्यमियों की कहानियों के जरिए उन्हें रोजगार और स्वरोजगार की राह भी दिखाएगा।

16 कौशलों का लाइव डेमो और 360 वर्ग मीटर का भव्य पवेलियन इस वर्ष कौशल विकास मिशन का पवेलियन पहले से अधिक व्यापक और इंटरैक्टिव रूप में सामने आ रहा है। हॉल नंबर-7 के ग्राउंड फ्लोर पर 360 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित इस पवेलियन में 16 विभिन्न कौशल स्टॉल लगाए जा रहे हैं। यहां पारंपरिक कारीगरी के साथ-साथ उभरते हुए आधुनिक कौशलों का लाइव प्रदर्शन (डेमो) किया जाएगा। इसके माध्यम से देश-विदेश से आने वाले आगंतुक कौशल की बारीकियों और कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से देख और समझ सकेंगे।

'स्किल मंच' और खुद करके सीखने (DIY) का अनूठा अनुभव पवेलियन का सबसे बड़ा आकर्षण इंटरैक्टिव 'खुद करें' (Do It Yourself) गतिविधियां होंगी। आगंतुक सिर्फ दर्शक नहीं रहेंगे, बल्कि वे स्टॉल पर जाकर स्वयं कौशल से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा, इस बार पहली बार शुरू किए जा रहे 'स्किल मंच' पर शिक्षाविद, कौशल विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि युवाओं के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार की बदलती संभावनाओं और करियर निर्माण के व्यावहारिक पहलुओं से जोड़ना है।

सफलता की कहानियां और B2B संवाद से खुलेंगे रोजगार के द्वार कौशल विकास केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उद्यमिता का आधार है—इस संदेश को पुख्ता करने के लिए मिशन से प्रशिक्षित युवा उद्यमी भी पवेलियन का हिस्सा बनेंगे। ये युवा अपनी सफलता की कहानियां साझा कर अन्य युवाओं को प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच बी-टू-बी (B2B) संवाद के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे कौशल विकास के क्षेत्र में नए सहयोग और साझेदारियों के अवसर तलाशे जा सकें।