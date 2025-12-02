यूपी में पर्यटन अधिकारियों के पद कैसे भरे जाएंगे? कैबिनेट की बैठक में हो गया तय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पर्यटन विभाग में प्रकाशन अधिकारियों व पर्यटन सूचना अधिकारियों के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं अपर जिला पर्यटन अधिकारियों के 38 पदों को पदोन्नति देकर भरा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली-2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अनुसार प्रकाशन अधिकारी, अपर, जिला पर्यटन अधिकारी तथा पर्यटन सूचना अधिकारी के पदों का सृजन एवं विनियोजन किया गया है।