    यूपी में पर्यटन अधिकारियों के पद कैसे भरे जाएंगे? कैबिनेट की बैठक में हो गया तय

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रकाशन अधिकारियों और पर्यटन सूचना अधिकारियों के पदों को भरने का निर्णय लिया है। अपर जि ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पर्यटन विभाग में प्रकाशन अधिकारियों व पर्यटन सूचना अधिकारियों के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं अपर जिला पर्यटन अधिकारियों के 38 पदों को पदोन्नति देकर भरा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली-2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अनुसार प्रकाशन अधिकारी, अपर, जिला पर्यटन अधिकारी तथा पर्यटन सूचना अधिकारी के पदों का सृजन एवं विनियोजन किया गया है।

    अधिकारी स्तर के पदों पर चयन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दी गई है, जबकि अधीनस्थ सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सम्पन्न होगी। निर्धारित योग्यताओं, सेवा शर्तों और चयन प्रक्रिया के साथ यह नई व्यवस्था प्रदेश में पर्यटन संचालन, जनसंपर्क प्रबंधन तथा पर्यटक सहायता सेवाओं को और अधिक सुगम, पारदर्शी और कुशल बनाएगी।