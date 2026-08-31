यूपी के 100 रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे CM महिला उत्पाद विपणन केंद्र, स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा बड़ा बाजार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए 100 रेलवे स्टेशन, 100 बस स्टेशन और पांच हवाई अड्डों पर मुख्यमंत्री महिला उत्पाद विपणन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को केंद्रों की स्थापना के लिए जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अपने सरकारी आवास पर रविवार को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने तीन करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने को कहा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ब्लाक स्तर पर 543 प्रेरणा सरल स्टोर स्थापित किए गए हैं।