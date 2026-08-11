यूपी में राष्ट्रमंडल खेलों के खिलाड़ियों पर बरसेगा इनाम, स्वर्ण विजेता अस्मिता को मिला डेढ़ करोड़ और अधिकारी पद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने और प्रतिभाग करने वाले उत्तर प्रदेश के नौ खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी। इनके लिए जल्द ही समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देकर उनका उत्साह बढ़ाएंगे। शासनादेश के अनुसार स्वर्ण पदक जीतने वाली अस्मिता डे और गुलवीर सिंह को राजपत्रित अधिकारी बनाया जाएगा।

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली अस्मिता डे को डेढ़ करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 23 वर्षीय अस्मिता उत्तर प्रदेश पुलिस में गाजियाबाद में तैनात हैं। उन्हें जूडो में पदोन्नति भी दी जाएगी।

वहीं, एथलेटिक्स में दो पदक जीतकर इतिहास रचने वाले अलीगढ़ के गुलवीर सिंह को भी बड़ी धनराशि मिलेगी। उन्हें 10 हजार मीटर में रजत पदक जीतने पर 75 लाख रुपये और पांच हजार मीटर में कांस्य पदक जीतने पर 50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

इसके अलावा एथलेटिक्स में प्रतिभाग करने वाली मेरठ की प्रियंका गोस्वामी (10 किमी वाक), जौनपुर के जैवलिन थ्रोअर रोहित यादव, मेरठ की एथलीट पारुल चौधरी (5000 मीटर और 3000 मीटर स्टीपलचेज), अलीगढ़ की एथलीट नीरू पाठक और आगरा के बाक्सर आदित्य प्रताप यादव को पांच-पांच लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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