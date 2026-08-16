यूपी में गो संरक्षण से Gen-Z को जोड़ेगी योगी सरकार, तैयार होंगे 10000 'गो मित्र'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गो संरक्षण अभियान को अब जेन-जी (नई पीढ़ी) से जोड़ने की तैयारी है। प्रदेश में गांव-गांव अभियान चलाकर बच्चों और युवाओं को गोवंश की देखभाल, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय की भूमिका की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए करीब 10 हजार ‘गो मित्र’ तैयार किए जाएंगे। पहले मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे, जो आगे अन्य लोगों को प्रशिक्षण देंगे। गो संरक्षण में पहले से रुचि रखने वालों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी।

बच्चों में गोवंश के प्रति लगाव बढ़ाने के साथ उन्हें इसके पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में 7,500 से अधिक गो आश्रय स्थलों में 12 लाख से ज्यादा गोवंश संरक्षित हैं। इनके भरण-पोषण के लिए मिलने वाली राशि 30 से बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश की गई है।

हर जिले की गोशालाओं की क्षमता का होगा मूल्यांकन अधिकांश आश्रय स्थलों में सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री सहभागिता योजना और पोषण मिशन के तहत करीब 1.15 लाख पशुपालकों को 1.85 लाख गोवंश सौंपे गए हैं। गोशालाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए गोबर से गो-काष्ठ, गो-पेंट, वर्मी कंपोस्ट, धूपबत्ती, अगरबत्ती, गमले और दीपक बनाए जा रहे हैं।