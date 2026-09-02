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UP को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी,'यूपी टेक्स-2026' में जुटेंगे निवेशक; पीएम मित्र पार्क और नई वस्त्र नीति पर होगी चर्चा

By Vivek Rao Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Wed, 02 Sep 2026 06:32 AM (GMT+05:30)

उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख वस्त्र एवं परिधान उद्योग केंद्र बनाने के उद्देश्य से 7-8 सितंबर को लखनऊ में ...और पढ़ें

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HighLights

  1. यूपी टेक्स-2026 का आयोजन 7-8 सितंबर को लखनऊ में।

  2. प्रदेश को प्रमुख वस्त्र एवं परिधान उद्योग केंद्र बनाना लक्ष्य।

  3. पीएम मित्र पार्क और नई वस्त्र नीति पर होगी चर्चा।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश को देश के प्रमुख वस्त्र एवं परिधान उद्योग केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कोशिश है। सात और आठ सितंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में यूपी टेक्स-2026 का आयोजन होगा। इसमें हथकरघा, रेशम, गारमेंटिंग, तकनीकी वस्त्र और रक्षा वस्त्र समेत टेक्सटाइल क्षेत्र की पूरी श्रृंखला दिखाई जाएगी। वस्त्र निर्माण की पारंपरिक प्रक्रियाओं के साथ आधुनिक तकनीकों के लाइव डेमो होंगे और विशेषज्ञ सत्रों में निर्यात, तकनीकी वस्त्र व निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

इसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को खादी भवन सभागार में खादी ग्रामोद्योग व रेशम उद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम की गतिविधियों और आगामी वस्त्र नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि आयोजन के जरिये प्रदेश के उद्यमियों, निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उपलब्ध सुविधाओं, नीतियों और निवेश के अवसरों की जानकारी दी जाएगी।

साथ ही उनसे यह भी सुझाव लिया जाएगा कि वस्त्रोद्योग नीति-2022 के अलावा नई नीति में कौन-कौन सी सुविधाएं और प्रविधान जोड़े जाएं। कार्यक्रम में पीएम मित्र पार्क सहित प्रदेश में विकसित किए जा रहे अन्य टेक्सटाइल पार्कों की जानकारी भी निवेशकों को दी जाएगी। वस्त्र निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रदर्शन होगा। लाइव डेमो में हथकरघा उत्पाद तैयार करने, धागा बनाने, रेशम का धागा तैयार करने और शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया दिखाई जाएगी।

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