UP को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी,'यूपी टेक्स-2026' में जुटेंगे निवेशक; पीएम मित्र पार्क और नई वस्त्र नीति पर होगी चर्चा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश को देश के प्रमुख वस्त्र एवं परिधान उद्योग केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कोशिश है। सात और आठ सितंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में यूपी टेक्स-2026 का आयोजन होगा। इसमें हथकरघा, रेशम, गारमेंटिंग, तकनीकी वस्त्र और रक्षा वस्त्र समेत टेक्सटाइल क्षेत्र की पूरी श्रृंखला दिखाई जाएगी। वस्त्र निर्माण की पारंपरिक प्रक्रियाओं के साथ आधुनिक तकनीकों के लाइव डेमो होंगे और विशेषज्ञ सत्रों में निर्यात, तकनीकी वस्त्र व निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

इसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को खादी भवन सभागार में खादी ग्रामोद्योग व रेशम उद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम की गतिविधियों और आगामी वस्त्र नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि आयोजन के जरिये प्रदेश के उद्यमियों, निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उपलब्ध सुविधाओं, नीतियों और निवेश के अवसरों की जानकारी दी जाएगी।