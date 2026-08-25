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UP TET 2026: यूपी विशेष टीईटी में देरी, 1.86 लाख शिक्षकों की बढ़ी चिंता; आंदोलन की तैयारी

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Tue, 25 Aug 2026 02:55 PM (IST)

UP TET 2026: विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में देरी से उत्तर प्रदेश के 1.86 लाख परिषदीय शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेवा सुरक्षा और पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य है, और अब शिक्षक आंदोलन की तैयारी में हैं।

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. विशेष टीईटी में देरी से शिक्षक चिंतित।

  2. सेवा सुरक्षा, पदोन्नति हेतु टीईटी अनिवार्य।

  3. 1.86 लाख शिक्षक प्रभावित, आंदोलन की तैयारी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP TET 2026: परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में देरी से उनकी चिंता बढ़ने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, कोर्ट ने पात्रता परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त समय भी दिया है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी शुरू कर आयोग को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी तक परीक्षा को लेकर निर्णय नहीं हो सका है। इससे शिक्षकों को आशंका है कि विधानसभा चुनाव के कारण प्रक्रिया में देरी हुई तो विशेष टीईटी प्रभावित हो सकता है।

प्रदेश में करीब 1.86 लाख शिक्षक

प्रदेश में करीब 1.86 लाख शिक्षक ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है। इसे लेकर एक शिक्षक संगठन फिर आंदोलन की तैयारी में है। संगठन लखनऊ से दिल्ली तक आंदोलन करेगा।

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