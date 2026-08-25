UP TET 2026: यूपी विशेष टीईटी में देरी, 1.86 लाख शिक्षकों की बढ़ी चिंता; आंदोलन की तैयारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP TET 2026: परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में देरी से उनकी चिंता बढ़ने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, कोर्ट ने पात्रता परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त समय भी दिया है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी शुरू कर आयोग को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी तक परीक्षा को लेकर निर्णय नहीं हो सका है। इससे शिक्षकों को आशंका है कि विधानसभा चुनाव के कारण प्रक्रिया में देरी हुई तो विशेष टीईटी प्रभावित हो सकता है।