Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शीतकालीन सत्र में विधान भवन का घेराव करने की कौन कर रहा प्लानिंग? सीएम को भेजा 25 सूत्री मांग पत्र 

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:56 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रांतीय अधिवेशन में शिक्षकों ने अधिकारों में कटौती का विरोध किया। वेतन, भत्ता और तबादलों में शोषण के खिलाफ शीतकालीन सत्र में विधान भवन का घेराव करने की चेतावनी दी। शिक्षकों ने अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के राजकीयकरण और पुरानी पेंशन की बहाली समेत 25 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के मंगलवार काे हुए प्रांतीय अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने कहा कि अधिकार और सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। वेतन, भत्ता, तबादला व नियुक्ति के नाम शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। सेवा सुरक्षा संबंधी धारा-21, धारा-18 और धारा-12 के खत्म किए जाने के विरोध में शिक्षक शीतकालीन सत्र में विधान भवन का घेराव करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामाधीन सिंह उत्सव लान में हुए अधिवेशन के दौरान सूचना आयुक्त पीएन द्विवेदी ने संगठन के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार कुशवाहा की पुस्तक सेवा सुरक्षा एवं सेवा नियम एवं शासनादेश का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक का स्थान समाज में सबसे ऊंचा है। हर व्यक्ति की सफलता में किसी अध्यापक का ही योगदान होता है।

    हमें शिक्षा, समाज, देश की तरक्की के लिए सूचना के अधिकार का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. विनीत वर्मा ने कहा है कि आज के दौर में समाज और देश में विसंगतियों और चुनौतियों के बीच शिक्षक की भूमिका अत्यंत चुनौतीपूर्ण है।

    प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक करीब दो वर्ष से सेवा सुरक्षा की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग और शासन के अफसर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं।संगठन की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के राजकीयकरण करने, पुरानी पेंशन की बहाली, स्वास्थ बीमा,वेतन व भत्ते व तबादले में होने वाले शोषण को रोकने समेत 25 सूत्री मांग पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित किया गया।

    गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली शिक्षक-कर्मचारी संयोजक के प्रदेश संयोजक महेंद्र राय को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। अधिवेशन में बिजेंद्र कुमार, सुरेंद्र प्रताप सिंह, सुधाकर ज्ञानार्थी व उपेंद्र वर्मा समेत कई शिक्षक शामिल हुए।