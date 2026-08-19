यूपी में शिक्षक-कर्मचारियों को मिलेंगे सामूहिक बीमा कटौती के 134.60 करोड़ रुपये, दो लाख से अधिक को होगा लाभ
उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सामूहिक बीमा प्रीमियम की काटी गई राशि वापस मिलेगी। शासन ने 134.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिससे दो लाख से अधिक कर्मचारी एरियर के रूप में एकमुश्त लाभान्वित होंगे।
HighLights
शिक्षकों-कर्मचारियों को सामूहिक बीमा प्रीमियम की राशि वापसी।
134.60 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति मिली।
दो लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा एकमुश्त लाभ।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से सामूहिक बीमा योजना के तहत काटी गई प्रीमियम की रकम अब वापस होगी। शासन ने इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 134.60 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।
एक सितंबर 2022 तक हुई कटौती की राशि संबंधित कर्मचारियों को एरियर के रूप में एकमुश्त दी जाएगी। इससे करीब दो लाख से अधिक शिक्षक-कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
हर माह 87 रुपये की दर से कटे सामूहिक बीमा प्रीमियम के कारण एक शिक्षक या कर्मचारी के वेतन से करीब चार हजार से 10 हजार रुपये तक की राशि काटी गई थी। अब पात्रता और निर्धारित अवधि के अनुसार यह रकम वापस की जाएगी।औसतन एक शिक्षक को करीब छह से नौ हजार रुपये मिलने की उम्मीद है।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा के अनुसार, एक सितंबर 2022 तक वेतन से काटी गई बीमा प्रीमियम की राशि लौटाई जाएगी। भुगतान से पहले संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी और आहरण-वितरण अधिकारी अभिलेखों से देय राशि का मिलान करेंगे।
निर्धारित दर और अनुमन्य अवधि में जितनी राशि की कटौती हुई होगी, उतनी ही राशि का भुगतान किया जाएगा। गलत भुगतान होने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी और आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
वहीं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हर माह भुगतान की समीक्षा करेंगे। संबंधित जिलों में आहरण-वितरण अधिकारियों के माध्यम से पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों को यह राशि एरियर के रूप में एकमुश्त उपलब्ध कराई जाएगी।
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