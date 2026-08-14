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    आज से सजेगा UP T20 League का महामंच, काशी रुद्रास और मेरठ मावरिक्स के बीच होगा उद्घाटन मुकाबला

    By Vikash Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 07:00 AM (IST)

    यूपी टी-20 लीग का चौथा सत्र आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुरू होगा, जिसमें गत चैंपियन काशी रुद्रास और उपविजेता मेरठ मावरिक्स के बीच उद्घाटन मुकाबला ह ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. यूपी टी-20 लीग का चौथा सत्र आज से शुरू।

    2. काशी रुद्रास और मेरठ मावरिक्स के बीच उद्घाटन मुकाबला।

    3. लखनऊ और कानपुर में होंगे कुल 34 मैच।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) की बहुप्रतीक्षित यूपी टी-20 लीग के चौथे सत्र का धमाल शुक्रवार से शुरू होगा। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लीग के उद्घाटन मुकाबले में गत चैंपियन काशी रुद्रास का सामना पिछले सत्र की उपविजेता मेरठ मावरिक्स से होगा।

    यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि दोनों पिछले सत्र की सबसे मजबूत टीमों में शामिल रही थीं। आयोजकों की ओर इस बार क्रिकेट के साथ संगीत, मनोरंजन और फूड कार्निवल का भी खास इंतजाम किया गया है। लीग के मुकाबलों का भारत में जियो हाट स्टार और स्टार स्पोर्ट्स 2 पर सीधा प्रसारण होगा। इसके मुकाबले 150 देशों में प्रसारित किए जाएंगे।

    स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहें

    उद्घाटन मुकाबले में काशी रुद्रास अपनी चैंपियन टीम की लय को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि मेरठ मावरिक्स पिछली बार फाइनल में मिली हार का हिसाब चुकता करने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। दोनों टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है।

    क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि टी-20 प्रारूप में मेरठ की आक्रामक बल्लेबाजी और काशी की संतुलित गेंदबाजी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। मेरठ में जहां टी-20 स्पेशलिस्ट रिंकू सिंह पर नजर होगी तो काशी के कप्तान करन शर्मा आकर्षण का केंद्र होंगे।

    खबरें और भी

    यूपी टी-20 लीग को प्रदेश के उभरते क्रिकेटरों के लिए आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट एवं प्रदेश की टीमों तक पहुंचने की सीढ़ी माना जा रहा है। पिछले संस्करण में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया था।

    ढाई लाख बेस प्राइस के खिलाड़ी को मिले रिकार्ड 21.50 लाख रुपये

    यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन का मंच पूरी तरह तैयार है। तैयारियों और योजनाओं को लेकर यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कैप्टंस मीट और प्रेसवार्ता में कहा कि लीग को इस बार चार 'सी' क्रिकेट, कॉन्सर्ट, सेलीब्रेशन और खाने के अनुभव के रूप में पेश किया जा रहा है।

    उद्धाटन समारोह में बॉलीवुड गायक शंकर महादेवन और जैस्मीन सैंडलस की प्रस्तुति के साथ ड्रोन शो और लेजर लाइट शो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम में पानी की बोतल और खाद्य सामग्री एमआरपी पर उपलब्ध होगी।

    उन्होंने राजीव शुक्ला के विजन का जिक्र करते हुए लीग में स्पीड हंट के जरिए उभरती प्रतिभाओं को मिले मंच का भी उल्लेख किया। बिना किसी ट्रायल फीस के आयोजित स्पीड हंट से सामने आए युवा तेज गेंदबाज शुभम गौतम ने 144-145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की, जिन्हें 2.50 लाख की बेस प्राइस से शुरू हुई नीलामी में रिकार्ड 21.50 लाख में नोएडा सुपर किंग्स ने अपने साथ जोड़ा।

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    शुभारंभ लखनऊ तो समापन कानपुर में

    सीजन-4 में छह टीमों के बीच कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला चरण 14 से 26 अगस्त तक लखनऊ में होगा, जबकि प्लेआफ और फाइनल समेत दूसरे चरण के मुकाबले 28 अगस्त से छह सितंबर तक कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे।


    यूपी टी-20 लीग प्रदेश के युवा क्रिकेटरों के लिए महत्वपूर्ण मंच है। इस प्रतियोगिता से कई खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। टीम के युवा खिलाड़ी उत्साह से भरे हुए हैं और बड़े मुकाबलों में खुद को साबित करने के लिए तैयार हैं। मेरठ मावरिक्स में प्रतिभाशाली बल्लेबाज और प्रभावी गेंदबाज दोनों हैं, जिससे टीम किसी भी परिस्थिति में मुकाबला पलटने की क्षमता रखती है। हमारी टीम तीन सीजन फाइनल खेल चुकी है।

                                                                                          रिंकू सिंह, कप्तान, मेरठ मावरिक्स