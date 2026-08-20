यूपी टी-20 क्रिकेट लीग, गोरखपुर लायंस की पहली जीत के सामने नोएडा की चुनौती
UP T-20 Crickt League 2026: अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में गुरुवार को गोरखपुर की टक्कर नोएडा किंग्स से होगी। यह मैच दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा, जिसमें गोरखपुर की नजर पहली जीत पर होगी।
HighLights
गोरखपुर की टक्कर नोएडा किंग्स से
दूसरे मैच में कानपुर सुपरस्टार्स से काशी रुद्रास की भिड़ंत
जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपी टी-20 क्रिकेट लीग में गोरखपुर लायंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। अभी तक खेले गए दोनों मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।
अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में गुरुवार को गोरखपुर की टक्कर नोएडा किंग्स से होगी। यह मैच दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा, जिसमें गोरखपुर की नजर पहली जीत पर होगी। वहीं, नोएडा की टीम अभी तक दो मुकाबले खेले हैं। उसे एक में जीत और एक मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी है।
आर्यन जुयाल का भी प्रदर्शन मिला-जुला
गोरखपुर लायंस की टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई है। कप्तान आर्यन जुयाल का भी प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। टीम को पिछले मैच में लखनऊ फाल्कंस के हाथों 15 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, गेंदबाजी में निशांत ठाकुर ने दो विकेट लेकर जरूर प्रभावित किया है। उधर, नोएडा किंग्स लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगे।
करन के कंधों पर फिर होगा दारोमदार
दिन के दूसरे मैच में काशी रुद्रास की भिड़ंत कानपुर सुपरस्टार्स से होगी। काशी की टीम अब तक तीन मैचों में दो जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। काशी के कप्तान करन शर्मा जबर्दस्त फार्म में हैं और तीन मैचों में दो अर्धशतक की मदद से सर्वाधिक 161 रन बनाकर आरेंज कैप पर कब्जा जमाए हुए हैं। पिछले मैच गोरखपुर के खिलाफ करन ने महज 48 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेलकर काशी को शानदार जीत दिलाई थी।
करन ने बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी प्रभावित किया है और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में टीम प्रबंधन को कानपुर सुपरस्टार्स के खिलाफ अहम मुकाबले में भी कप्तान से एक और धमाकेदार पारी की उम्मीद होगी। लोकल ब्वाय साहब युवराज सिंह ने भी 25 गेंदों पर 41 रनों का योगदान देकर अब तक अपने चयन को सही साबित किया है।