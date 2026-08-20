यूपी टी-20 क्रिकेट लीग, गोरखपुर लायंस की पहली जीत के सामने नोएडा की चुनौती

जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपी टी-20 क्रिकेट लीग में गोरखपुर लायंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। अभी तक खेले गए दोनों मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में गुरुवार को गोरखपुर की टक्कर नोएडा किंग्स से होगी। यह मैच दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा, जिसमें गोरखपुर की नजर पहली जीत पर होगी। वहीं, नोएडा की टीम अभी तक दो मुकाबले खेले हैं। उसे एक में जीत और एक मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी है।

आर्यन जुयाल का भी प्रदर्शन मिला-जुला गोरखपुर लायंस की टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई है। कप्तान आर्यन जुयाल का भी प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। टीम को पिछले मैच में लखनऊ फाल्कंस के हाथों 15 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, गेंदबाजी में निशांत ठाकुर ने दो विकेट लेकर जरूर प्रभावित किया है। उधर, नोएडा किंग्स लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगे।