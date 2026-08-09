यूपी T-20 लीग के चौथे सीजन की तैयारी तेज, आयोजन के लिए बनीं कमेटियां

जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन के आयोजन को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। आयोजन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, मेडिकल कमेटी, हॉस्पिटैलिटी, ग्राउंड एवं पिच, मीडिया, एंटी-करप्शन, सीनियर एडवाइजरी तथा टैलेंट सर्च कमेटी बनाई गई है।

यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि इन कमेटियों के गठन के साथ लीग के आयोजन से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदारियां अलग-अलग स्तर पर तय की गई हैं, जिससे लीग के आयोजन से लेकर खिलाड़ियों, अतिथियों, मीडिया और दर्शकों से जुड़े पहलुओं को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके।