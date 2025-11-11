Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में गन्ना किसानों के लिए आई बड़ी खबर, कर लें ये काम वरना नहीं मिल पाएगी पर्ची, विभाग ने की ये अपील

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। गन्ना विभाग ने किसानों से गन्ना आपूर्ति संबंधी कार्यों को समय पर पूरा करने की अपील की है। ऐसा न करने पर उन्हें गन्ना पर्ची मिलने में परेशानी हो सकती है। विभाग ने किसानों को गन्ना खेती से जुड़ी जानकारी के लिए वेबसाइट देखने को कहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गन्ना आयुक्त ने की अपील
    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चालू पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को गन्ना पर्चियां केवल एसएमएस पर्ची के रूप में उनके मोबाइल नंबर पर ही भेजी जा रही है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपने मोबाइल नंबर को चालू रखें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्मार्ट गन्ना किसान (एसजीके) पोर्टल पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर की जांच कर लें। यदि नंबर गलत है तो संबंधित गन्ना पर्यवेक्षक के माध्यम से सही मोबाइल नंबर अपडेट करा लें।

    किसानों को एसएमएस के माध्यम से गन्ना पर्चियां भेजने की व्यवस्था पिछले साल लागू की गई थी। इसके लिए एसजीके पोर्टल पर गन्ना किसानों के मोबाइल नंबर पंजीकृत कराए गए हैं।

    गन्ना विकास विभाग के अनुसार किसानों को उनके मोबाइल पर भेजी जा रहीं 95 प्रतिशत से अधिक गन्ना पर्चियां डिलीवर हो रही हैं। शत प्रतिशत प्रगति के लिए आवश्यक है कि किसान अपने मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र में रखें। मोबाइल को रिचार्ज रखें, अपने मोबाइल का एसएमएस इनबाक्स खाली रखें और डू नाट डिस्टर्ब सर्विस को एक्टिवेट न करें, जिससे गन्ना पर्ची उनके मोबाइल पर रियल टाइम में प्राप्त हो जाए।

    गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने सभी परिक्षेत्रीय अधिकारियों और जिला गन्ना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गन्ना पर्चियों की डिलीवरी से संबंधित निराकरण प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक करें।