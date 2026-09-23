UP में गन्ना समिति की सदस्यता के लिए 7 दिन में अप्लाई करें किसान, मेंबरशिप ना लेने पर नहीं मिलेगी ये बड़ी सुविधा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गन्ना किसानों के पास गन्ना समिति की सदस्यता लेने और अपनी उपज बढ़ाने के लिए आवेदन करने के लिए सात दिन बचे हैं। किसान 30 सितंबर तक गन्ना समिति के सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने वाले किसानों को पेराई सत्र 2026-27 में चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति की सुविधा मिलेगी। वहीं, जिन किसानों की गन्ने की उपज जिले के औसत से अधिक है, वे भी उपज बढ़ोतरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रदेश की सभी गन्ना समितियों में इन दिनों सट्टा प्रदर्शन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में किसान अपने गन्ने के रकबे, सट्टा और गन्ना आपूर्ति से जुड़े रिकार्ड की जांच कर सकते हैं। रिकार्ड में किसी तरह की गलती होने पर मौके पर ही सुधार भी कराया जा सकता है।