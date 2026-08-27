माध्यमिक शिक्षा परिषद 9 से कक्षा 11वीं तक करने जा रहा बड़ा बदलाव, यूपी के स्टूडेंट्स को मिलेगी खास सुविधा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा नौ और 12 के विद्यार्थियों की अपार आइडी तैयार कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वर्तमान में कक्षा नौ व 11 के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण और कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया चल रही है।

परिषद ने इस प्रक्रिया के साथ सभी विद्यार्थियों के शैक्षणिक विवरण को सुरक्षित रखने के लिए ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आइडी’ (अपार आइडी) की व्यवस्था करने के लिए कहा है। इस संबंध में सभी प्रधानाचार्यों को पत्र भेजा गया है।

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि अपार आइडी 12 अंकों की एक स्थायी डिजिटल पहचान है, जो विद्यार्थी की पूरी शैक्षणिक यात्रा (स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक) के क्रेडिट और रिपोर्ट कार्ड को एक स्थान पर सुरक्षित रखती है।

दस्तावेज खोने या खराब होने का नहीं रहे डर इसके माध्यम से विद्यार्थी के सभी सर्टिफिकेट (मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आदि) ‘डिजीलाकर’ पर डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे, जिससे भविष्य में दस्तावेज खोने या खराब होने का डर नहीं रहेगा। सही विवरण और आंकड़ों के आधार पर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, कल्याणकारी योजनाओं और शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बाधा के सुनिश्चित किया जा सकेगा।