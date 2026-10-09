उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश का कहर: पेड़ गिरने से तीन लोगों की मौत, अन्नदाताओं की बढ़ीं मुश्किलें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते अवध क्षेत्र में आंधी-बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रही।

वज्रपात व पेड़ से गिरने से सीतापुर में दो व हरदोई में एक व्यक्ति की त हो गई। फसलों पर मौसम की मार भारी पड़ रही है। धान व गन्ने की फसल खेतों में बिछ गई हैं जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। तार व खंभे गिरने से सैकड़ों गांवों में बत्ती गुल है।

बुधवार के बाद गुरुवार को भी करीब 35 जिलों में इसका असर रहा। राजधानी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। बारिश के दौरान हवा की रफ्तार 40-50 किमी प्रतिघंटे रही। कानपुर में सबसे तेज 76 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चली।

मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे बाद बारिश में कमी आएगी और शनिवार दोपहर से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ हो जाएगा।वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के अनुसार, गुरुवार को पूर्वांचल और तराई में तेज हवा के साथ बारिश हुई।

लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक 92.8 मिमी, अयोध्या में 71 मिमी, श्रावस्ती में 65.8 और रामपुर में 58.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। अभी 24 घंटे तक पूर्वी व पश्चिमी जिलोंमें बादलों की आवाजाही और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है।